İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker artık sarışın değil: İşte yeni imajı

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Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban, yarışmada nişan atarak günlerce magazin gündeminde yer almıştı.
İlayda Şeker'r aşık oldu
O zor ve problemli günleri geride bırakan Balaban, yarışma sonrası ise yarışmadaki arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili bir süre önce şaşalı bir düğünle evlendi.
Survivor yarışmacılarından olan İlayda Şeker, aktif olduğu Instagram'da paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Yeni imaj
Eşiyle mutlu anlarına sayfasında sık sık yer veren eski yarışmacı imaj değişikliğine gitti.
Sarı saçlarıyla tanınan Survivor İlayda, saçlarını koyuya çevirdi.
Görenlerin tanımakta zorlandığı İlayda Şeker'e takipçileri yorum yağdırdı.
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