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İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker artık sarışın değil: İşte yeni imajı

İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker artık sarışın değil: İşte yeni imajı Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile yarışma sonrasında aşk yaşamaya başlayıp evlenen İlayda Şeker, artık sarışın değil.