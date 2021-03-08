İsmail Demirci: Eşimle aynı dizide oynamam

Biri Adana’da, diğeri Ordu’da çalışan Hande Soral ve İsmail Demirci, çekimler yüzünden görüşemiyor.

Oyuncu çift Hande Soral ve İsmail Demirci, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

BİRİ ADANA'DA BİRİ ORDU'DA

Dizi çekimleri nedeniyle görüşememekten yakınan çift, “Tatil günlerimizi denk getirip İstanbul’da görüşüyoruz” diye konuştu.

Farklı dizilerde rol almalarına rağmen birbirlerine rakip olmadıklarını belirten Soral, “Hangi işin reytingi yüksek gelirse mutlu oluyoruz” diye konuştu.

"EŞİNİ EVDE GÖRMEK DAHA İYİ"

“Sizi aynı projede görecek miyiz?” sorusuna da İsmail Demirci yanıt verdi: “Belki filmde olabilir ama aynı dizide oynamayı pek düşünmüyoruz. Hem inandırıcılık açısından olmaz hem de eşini evde görmek, işyerinde görmekten daha iyi.”