- Haberler
- Magazin Haberleri
- İsmail Ege Şaşmaz Manisa'da evleniyor
İsmail Ege Şaşmaz Manisa'da evleniyor
İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal’ın düğün tarihi belli oldu.
- Haber Merkezi
- 10.06.2021 - 15:15
- Güncelleme : 10.06.2021 - 15:53
Son olarak "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisinde rol alan başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, 7 Temmuz'da evleniyor.
DÜĞÜN MANİSA'DA
Nikah öncesi nişanlısı Hande Ünal'la tatil yapan Şaşmaz, düğün yeri olarak memleketi Manisa'yı seçti.
Ünlü oyuncu, daha sonra İstanbul'da da dostları için ayrı bir kutlama daha yapacak.