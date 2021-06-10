İsmail Ege Şaşmaz Manisa'da evleniyor

İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal’ın düğün tarihi belli oldu.

Son olarak "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisinde rol alan başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, 7 Temmuz'da evleniyor.

DÜĞÜN MANİSA'DA

Nikah öncesi nişanlısı Hande Ünal'la tatil yapan Şaşmaz, düğün yeri olarak memleketi Manisa'yı seçti.

Ünlü oyuncu, daha sonra İstanbul'da da dostları için ayrı bir kutlama daha yapacak.