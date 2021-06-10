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    İsmail Ege Şaşmaz Manisa'da evleniyor

    İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal’ın düğün tarihi belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 15:53
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    İsmail Ege Şaşmaz Manisa'da evleniyor

    Son olarak "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisinde rol alan başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, 7 Temmuz'da evleniyor.

    DÜĞÜN MANİSA'DA

    Nikah öncesi nişanlısı Hande Ünal'la tatil yapan Şaşmaz, düğün yeri olarak memleketi Manisa'yı seçti.

    Ünlü oyuncu, daha sonra İstanbul'da da dostları için ayrı bir kutlama daha yapacak.

    İsmail Ege Şaşmaz Manisa da evleniyor #1İsmail Ege Şaşmaz Manisa da evleniyor #2

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