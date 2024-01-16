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İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal ailesi büyüyor: Azra bebek dünyaya geldi!

İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal ailesi büyüyor: Azra bebek dünyaya geldi! İsmail Ege Şaşmaz'ın 2021 yılında hayatını birleştirdiği Hande Ünal, doğum yaptı. Kızlarına Azra ismini veren ünlü çift duygusal paylaşım yaptı.