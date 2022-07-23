İsmail Ege Şaşmaz'ın canlandırdığı Barış Akarsu karakterine tıpatıp yorumu

28 yaşında yaşamını yetiren Barış Akarsu'nun hayatı film olurken, başrolün verildiği İsmail Ege Şaşmaz'ın karaktere büründüğü hali şaşkınlık yarattı.

Bir neslin hayranlığıyla büyüdüğü Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor.

Genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonucunda erken yaşta hayatını kaybeden Barış Akarsu'yu ise filmde İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak.

'Barış Akarsu Merhaba' adı verilen filmde başrolleri, İsmail Ege Şaşmaz, Şafak Pekdemir, Ebru Nil Aydın, Aslıhan Kapanşahin ve Burak Satıbol gibi isimler paylaşırken, 18 Kasımda'da vizyona girecek olan filmin yönetmen koltuğunda Mert Dikmen oturuyor.

Benzerlik şoke etti

Merakla beklenen filmden gelen ilk kare şaşkınlık yarattı.

İsmail Ege Şaşmaz'ın Barış Akarsu'ya 'tıpatıp' benzediği o kare, şaşkınlık ve heyecanla karşılandı.