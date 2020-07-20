İsmail Hacıoğlu, boşandı

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki'nin 4 yıllık evliliği 10 dakikada bitti

Bir süre önce ayrılık kararı alan oyuncu İsmail Hacıoğlu ile eşi Duygu Kumarki, geçen cuma Beykoz Adliyesi’nde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

BERABER GELDİLER BERABER GİTTİLER

Sabah saatlerinde olan duruşma başka bir davanın uzaması nedeniyle öğleden sonra görüldü. 3 yaşında Yemin adında bir kızları olan Hacıoğlu ve Kumarki, duruşma saatine kadar bir restoranda oturup bekledi. Duruşma salonuna beraber giren karı koca 10 dakika süren duruşmanın ardından adliyeden beraber ayrıldı.

"KARI KOCA OLARAK AYRILDIK"

Duygu Kumarki, boşanma iddialarının ardından “Ne kadar kaos, karanlık ve kan seviyorsunuz. İddia adı altında hiç kimseyi itham edemezsiniz. İsmail Hacıoğlu ile ben Duygu Kumarki Hacıoğlu, anne ve babayız. Karı koca olmaktan öte ve kızımızın mutluluğu bizim şahsi mutluluğumuzun çok üstünde öneme sahiptir. Biz karı koca olarak ayrılsak da anne baba olarak her zaman yan yanayız ve yan yana olacağız” demişti.

AYNI EVDE KALMAYA DEVAM

Boşandıktan sonra da Hacıoğlu soyadını kullanmaya devam eden Kumarki’nin bir süre daha kızları için eski eşiyle aynı evi paylaşacağı öğrenildi.