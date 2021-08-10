- Haberler
- Magazin Haberleri
- İsmail Hacıoğlu - Duygu Kumarki barıştı
İsmail Hacıoğlu - Duygu Kumarki barıştı
İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile kızlarının doğum gününde bir araya geldi.
- Haber Merkezi
- 10.08.2021 - 10:28
- Güncelleme : 10.08.2021 - 10:36
İsmail Hacıoğlu, Şubat 2016’da Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuştu. Aynı yıl kızları Yemin dünyaya gelmişti. Ama çift 2020 yazında boşanmıştı.
AŞK TEPKİSİ
İsmail Hacıoğlu, Kumarki'den boşanır boşanmaz ‘Çocuk’ dizisindeki rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başlamıştı. Duygu Kaya Kumarki bu ilişkiye tepki göstermişti.
Geçen pazar Yemin’in doğum günüydü. Eski karı-koca, bir yıllık dargınlıktan sonra kızları için buluştu.