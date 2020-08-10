İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran aşklarını ilan etti

İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşk yaşadığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Duygu Kumarki’yle 4 yıllık evliliğini noktalayan İsmail Hacıoğlu’nun, “Çocuk” dizisindeki rol arkadaşı Merve Çağıran’la aşk yaşadığı iddia edilmişti.

AŞK İDDİALARINA SESSİZ KALMIŞLARDI

İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran'ın Bozburun’da tatil yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu haberler karşısında sessizliğini koruyan aşıklardan ilk fotoğraf geldi. İsmail Hacıoğlu, sosyal medya hesabından bu siyah beyaz fotoğrafı paylaşarak aşklarını ilan etti.

Hacıoğlu, paylaşımına "10 üzerinden 12 siyah beyaz" notunu düştü.

"ARSIZ"

İsmail Hacıoğlu'nun ardından eski eşi Duygu Kaya Kumarki de sessizliğini Instagram sayfasında bozdu.

Duygu Kaya Kumarki önce sayfasında 'Arsız güçlü olunca, haklı suçlu olurmuş...' notunu paylaştı.

"O HEP BENİM YANIMDA"

Ardından da "Çok mesaj alıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum ama bana 'neden konuşmadınız?' demeyin. Benim tarzım değil bulunduğum seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısı ile her şey ortaya kendiliğinden çıkar. O hep benim yanımda ilahi adaletni sevdiğim..." dedi.