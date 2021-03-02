İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran'dan yeni fotoğraf

Oyuncu Merve Çağıran ve İsmail Hacıoğlu aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Oyuncu Merve Çağıran, 2016 yılında evlendiği Duygu Kaya Kumarki ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında boşanan İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ayrılığın ardından kısa bir süre sonra ikilinin birlikteliği ortaya çıkınca, Hacıoğlu, ihanet iddialarıyla konuşulmuştu.

"İHANET YOK"

Hacıoğlu 'ihanet' iddialarına, 'İlişki dediğiniz bir günde biten şey değil. Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde yaşadıklarımız bizi ilgilendirir. Ne eşyamız kırıldı ne de sesimiz yükseldi birbirimize... Asla üçüncü bir kişiden ötürü boşanmadık, karşılıklı anlaşarak boşandık' mesajlarıyla cevap vermişti.

AYNA POZU

Aşklarını geçtiğimiz yıl ağustos ayında ilan eden çiftten Çağıran, sevgilisi ile birlikte verdiği ayna pozunu paylaştı. Birlikteliklerini gözler önüne sermeye devam eden ikilinin fotoğrafı büyük ilgi gördü.