İsmail Hacıoğlu'ndan dudak dudağa paylaşım! Eski eşiyle barıştı Kendisi gibi oyuncu Aslıhan Gürbüz ile yollarını ayıran İsmail Hacıoğlu, eski eşine dönüş yaptı.

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Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Bir süre önce Aslıhan Gürbüz ile ayrılan Hacıoğlu, 2020 yılında boşandığı Duygu Kumarki ile yeniden barıştı.

2016-2020 yılları arasında evli kalan İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki yeni yıla da birlikte girdi.

Dudak dudağa poz paylaşan eski aşıklar, herkesi şaşırttı.

"Daima seveceğim"

Duygu Kumarki, daha önce de bir paylaşım yaparak eski kocası için "Dilin başka dediği zaman yine sırtımızdan eksik etmediğin elinle iyi ki varsın. İyi ki doğdun. Ailece nice güzel yaşların olsun. Seni hep çok sevdim ve daima seveceğim." demişti.