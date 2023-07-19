İsmail Hacıoğlu'ndan imalı paylaşım Sürpriz aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine son vermişlerdi. Hacıoğlu'ndan imalı bir paylaşım geldi.

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İki ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz, geçen yıl aşk yaşamaya başlamışlardı.

İlişkileriyle dikkatleri üzerine çeken ikili, ilk kez Çeşme tatilinde beraber kameralara takılmıştı.

Şu günlerde Cem Karaca filmi için hazırlık yapan İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün aşkına nazar değdi. Bu yaz evlenecekleri konuşulan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu ayrıldı.

Ünlü çiftin ayrılık sebebi ise anne olmak isteyen Gürbüz'in sevgilisini evliliğe ikna edememesi olmuştu.

"Nokta."

Son olarak Aslıhan Gürbüz'den ayrılan İsmail Hacıoğlu, biten ilişkisi hakkında çıkan iddialara noktayı koydu. Hacıoğlu'ndan imalı paylaşım geldi... İlk evliliğinden dünyaya gelen kızı Yemin ile bir kare yayınlayan Hacıoğlu, gönderisini "Nokta." notuyla paylaştı.