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    İsmail Hacıoğlu'ndan Merve Çağıran paylaşımı

    İsmail Hacıoğlu, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Merve Çağıran ile birlikte çekilen yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 07:30
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    İsmail Hacıoğlu'ndan Merve Çağıran paylaşımı

    Aynı dizide iki aşığı oynayan İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran'ın set arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.

    Merve Çağıran, 2016 yılında evlendiği Duygu Kaya Kumarki ile geçtiğimiz aylarda boşanan İsmail Hacıoğlu ile yeni bir ilişkiye başladı.

    AŞKIN KARESİ

    Birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda ilan eden çiftten Hacıoğlu, sevgilisi ile arabada uyurken birlikte çekilen siyah beyaz karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

    İsmail Hacıoğlu ndan Merve Çağıran paylaşımı #1

    İsmail Hacıoğlu ndan Merve Çağıran paylaşımı #2

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