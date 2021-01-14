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- İsmail Hacıoğlu'ndan Merve Çağıran paylaşımı
İsmail Hacıoğlu'ndan Merve Çağıran paylaşımı
İsmail Hacıoğlu, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Merve Çağıran ile birlikte çekilen yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
- Haber Merkezi
- 14.01.2021 - 07:30
Aynı dizide iki aşığı oynayan İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran'ın set arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.
Merve Çağıran, 2016 yılında evlendiği Duygu Kaya Kumarki ile geçtiğimiz aylarda boşanan İsmail Hacıoğlu ile yeni bir ilişkiye başladı.
AŞKIN KARESİ
Birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda ilan eden çiftten Hacıoğlu, sevgilisi ile arabada uyurken birlikte çekilen siyah beyaz karesini sosyal medya hesabından yayınladı.