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İsmail Hacıoğlu'ndan Merve Çağıran paylaşımı

İsmail Hacıoğlu'ndan Merve Çağıran paylaşımı

İsmail Hacıoğlu, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Merve Çağıran ile birlikte çekilen yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.