İsmail Hacıoğlu'nun gerçek aşk arayışı devam ediyor! Eski eşi Duygu Kumarki ile yeniden barıştı

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Ekranların başarılı oyuncularından İsmail Hacıoğlu 2020 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Duygu Kumarki ile yeniden barışmıştı.

Hacıoğlu, aradığı mutluluğu yine eski eşinde bulmaya karar vermişti.

BİR DENEME DAHA

Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürmüş ve bir kez daha ayrılık kararı almışlardı. Hacıoğlu ile Kumarki, 2024'ün Ağustos ayında birlikteliklerini sonlandırmıştı.

Bir dargın, bir barışık aşk yaşayan çift, yeniden bir araya geldi.

Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, yeni yılı birlikte kutladı. İkili, yeni yılı Kıbrıs'ta Emre Altuğ'un programında karşıladı.

Ünlü oyuncu, boşandıktan sonra Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile de aşk yaşamıştı.