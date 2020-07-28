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    İspanyol kadın evine Can Yaman'ı çizdirdi

    İspanyol bir hayranı, evinin duvarlarını Can Yaman fotoğraflarıyla donattı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2020 - 07:59
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    İspanyol kadın evine Can Yaman'ı çizdirdi

    İspanya'da son dönemlerde çok revaçta olan Türk dizilerini takip eden ve "Erkenci Kuş" ile "Dolunay" dizilerinde oynayan Can Yaman'a özel hayranlık duyan İspanyollar, Türk aktörü görmek için Madrid havalimanına akın etmişti.

    HER YERDE CAN

    İspanyol kadınların Can Yaman hayranlığı devam ediyor. Bir hayranı, evinin duvarlarını Can Yaman fotoğraflarıyla donattı. Bununla da kalmadı dış duvarına da Yaman’ın resmini çizdirdi. Oyuncunun kartonetini de evin baş köşesine yerleştirdi.

    İspanyol kadın evine Can Yaman'ı çizdirdi #1

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