İspanyol kadın evine Can Yaman'ı çizdirdi

İspanyol bir hayranı, evinin duvarlarını Can Yaman fotoğraflarıyla donattı.

İspanya'da son dönemlerde çok revaçta olan Türk dizilerini takip eden ve "Erkenci Kuş" ile "Dolunay" dizilerinde oynayan Can Yaman'a özel hayranlık duyan İspanyollar, Türk aktörü görmek için Madrid havalimanına akın etmişti.

HER YERDE CAN

İspanyol kadınların Can Yaman hayranlığı devam ediyor. Bir hayranı, evinin duvarlarını Can Yaman fotoğraflarıyla donattı. Bununla da kalmadı dış duvarına da Yaman’ın resmini çizdirdi. Oyuncunun kartonetini de evin baş köşesine yerleştirdi.