İsrail-Hamas açıklaması tepki gören Madonna, güvenliği artırdı Konserinde İsrail-Filistin çatışmasına değinerek barış çağrısında bulunan Madonna, eleştiri yağmuruna tutulunca ekstra güvenlik önlemleri aldı.

ensonhaber.com

65 yaşındaki pop müziğin kraliçesi Madonna, "Celebration" (Kutlama) adlı dünya turnesine tüm hızıyla devam ediyor.

Madonna, konserinde İsrail-Hamas arasında süren ve her geçen gün şiddetini artıran çatışmalara da değindi.

"Neler oluyor?"

Madonna sahnesinde "Şu anda İsrail ve Filistin arasında yaşananlar açıkçası yürek parçalayıcı ve kimse olanları görmek istemiyor. Çocukların motosikletlerden atıldığını, kaçırıldığını, bebeklerin kafalarının kesildiğini, barış partilerindeki çocukların vurulup öldürüldüğünü görüyorum, dünyada neler oluyor?" demişti.

Tırmanan gerilimden korktuğunu ve ürktüğünü söyleyen Madonna, ancak bu konuda konuşmamanın 'sorumsuzluk' olacağını da sözlerine eklemişti.

Tepki aldı

Bu açıklamalar sonrası Madonna 'yanlı' bulundu ve sosyal medyada tepki çekti. Madonna aldığı tepkiler sonrasında güvenlik endişesi nedeniyle konserlerinde güvenliği artırdı.