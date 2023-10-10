İsrailli model Yael Shelbia isyan etti 2020 yılında dünyanın en güzel kızı seçilen Yael Shelbia, Hamas saldırılarına isyan ederek gündeme geldi.

ensonhaber.com

2001 yılında Nehariya'da dünyaya gelen Yael Shelbia, 2018 yılında dünyanın en güzel 3. kadını seçilmişti. Bir sonraki yıl dünyanın en güzel 2. yüzü olan Shelbia, 2020 yılında listede zirveye oturmayı başarmıştı.

O dönem birinci seçildiği için İsrailli olması sebebiyle eleştirilere maruz kalan genç model, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Hamas'ın ülkesine saldırmasına dair paylaşımları üst üste sayfasında paylaşan Yael Shelbia isyan etti.

"Şu anda savaş suçları işleniyor"

Genç model ülkesini desteklerken "Yüzlerce masum insan katledildi, aralarında çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere onlarcası kaçırıldı, binlercesi yaralı ve çok sayıda kayıp... Şu anda savaş suçları işleniyor." dedi.