Issız Adam'ın yıldızı Cemal Hünal boşandı Issız Adam filmindeki Alper rolüyle akıllara kazınan oyuncu Cemal Hünal, 13 yıldır hayatını paylaştığı Lale Cangal ile 10 dakika süren duruşmada ‘anlaşmalı' olarak boşandı.

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Haber Merkezi

Issız Adam filminde oynadığı 'Alper' rolüyle adından söz ettiren oyuncu Cemal Hünal, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu.

48 yaşındaki karizmatik oyuncu, bu defa hayranlarını üzen bir haberle gündeme geldi.

HAYRANLARINI ÜZDÜ

Hünal, 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Lale Cangal ile olan ilişkisini evlilikle taçlandırmıştı.

Çiftin, Doğan Atilla Hünal adında 10 yaşında bir çocukları da bulunuyor.

SESSİZ SEDASIZ BOŞANMA DAVASI AÇTI

Hiçbir olay ve skandala karışmadan 13 yıl boyunca evliliklerini sürdüren çift, ayrılma kararı aldı.

Sessiz sedasız 13 yıllık eşine boşanma davası açtığı öğrenilen Cemal Hünal'ın davası, bugün karara bağlandı.

DURUŞMA SAATİNİ KİTAP OKUYARAK BEKLEDİ

Duruşma başlamadan önce İstanbul Aile Mahkemesi'nin önüne gelen Hünal, burada bir kenara geçip, duruşma saatinin gelmesini kitap okuyarak bekledi.

İzleyiciye ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşen duruşmada Cemal Hünal, avukatı Gülşah Ertuğrul ile Lale Cangal ise avukatı Özge Tokgöz ile hazır bulundu.

DURUŞMA 10 DAKİKA SÜRDÜ

Yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından mahkeme, Cemal Hünal ile Lale Cangal'ın ‘anlaşmalı' olarak boşanmalarına karar verdi.

65 BİN TL NAFAKA ÖDEYECEK

Mahkeme ayrıca, 10 yaşındaki oğullarının velayeti konusunda ortak velayet kararına ve Hünal'ın oğluna aylık 65 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.