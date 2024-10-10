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Haber Merkezi

Konserlerine hız kesmeden devam eden Ebru Yaşar, dün İstanbul'daydı.

Yaşar, Ümraniye Millet Bahçesi’nde düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıktı.

Enerjisi ve sahne performansıyla da kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattı.

YOĞUN KATILIMIYLA HAFIZALARA KAZINDI

Kültür Yolu Festivali’nin en büyük etkinliklerinden biri olarak gösterilen konser, yoğun katılım ve renkli anlarla hafızalara kazındı.

Ebru Yaşar konser boyunca, en sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelenler için seslendirdi.

"BÖYLE MUHTEŞEM BİR KALABALIĞA ŞARKI SÖYLEMEK BÜYÜK MUTLULUK"

Ebru Yaşar, konser sonrası yaptığı açıklamada, “Böyle muhteşem bir kalabalığa şarkı söylemek benim için büyük bir mutluluk. İstanbul’a ve Ümraniye’ye sonsuz teşekkürler!” dedi.