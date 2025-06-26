İstanbul'da konser verecek olan Jennifer Lopez'den sürpriz

Jennifer Lopez, İstanbul'da konser verecek.

Festival kapsamında 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da konser verecek olan Lopez, 'Meet & Greet' biletleri çerçevesinde 50 hayranıyla bir araya gelecek.

Yakın zamanda satışa açılacak 'Meet & Greet' biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek.

BESLENME DÜZENİ DE ORTAYA ÇIKTI

Dünya yıldızı 55 yaşındaki Jennifer Lopez, tam bir sağlıklı yaşam bağımlısı; günlük yemek tüketiminde hiçbir şekilde tatlı yer almıyor, tamamen glütensiz besleniyor ve sahne provalarının yanı sıra rutin olarak her gün spor yapıyor. Böylesi yoğun geçen günlerde JLo, soğuk çay tüketiyor.

BİLETLER HIZLA TÜKENİYOR

Jennifer Lopez'i İstanbul'da canlı izlemek isteyen müzikseverlerin, biletlerini bir an önce temin etmeleri öneriliyor.

İstanbul Festivali'nde TemaCC iş birliğiyle düzenlenecek konserin biletleri, istanbulfestivali.com ve bubilet üzerinden satılıyor.