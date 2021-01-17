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    İstanbul’daki kar yağışı ünlü isimleri mutlu etti

    Her İstanbullu gibi kara özlem duyan ünlü isimler de yağışı fırsat bilerek sosyal medya hesaplarını hareketlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 16:08
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    İstanbul’daki kar yağışı ünlü isimleri mutlu etti

    İstanbul’da kar yağışı yediden yetmişe herkesi mutlu etti.

    Son bir haftada alınan yağışlarla birlikte kuraklık bir nebze de olsa giderildi. Susuzluk tehlikesinin baş gösterdiği megakentte 2 gündür de kar yağıyor.

    KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

    Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul’da karı görenler, fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi.

    Kimi yolda gördüğü bir ağacın dibinde kimisi de bahçesinde o anları ölümsüzleştirdi. Kartpostallık görüntülere ünlü isimler de kayıtsız kalamadı.

    BİNLERCE BEĞENİ ALAN KARELER

    Hande Erçel, Selin Ciğerci, Sinem Kobal, Fahriye Evcen, Seda Bakan, Şevval Sam, Yasemin Şefkatli gibi birçok isim sosyal medya hesapları Instagram üzerinden kar yağışının mutluluğunu yaşadıkları anları sevenlerinin beğenisine sundu.

    İstanbul’daki kar yağışı ünlü isimleri mutlu etti #1

    (Hande Erçel)

    İstanbul’daki kar yağışı ünlü isimleri mutlu etti #2

    (Seda Bakan)

    İstanbul’daki kar yağışı ünlü isimleri mutlu etti #3

    (Fahriye Evcen)

    İstanbul’daki kar yağışı ünlü isimleri mutlu etti #4

    (Sinem Kobal)

    İstanbul’daki kar yağışı ünlü isimleri mutlu etti #5

    (Yasemin Şefkatli)

    İstanbul’daki kar yağışı ünlü isimleri mutlu etti #6

    (Şevval Sam)

    İstanbul’daki kar yağışı ünlü isimleri mutlu etti #7

    (Selin Ciğerci)

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