İstanbul’daki kar yağışı ünlü isimleri mutlu etti

Her İstanbullu gibi kara özlem duyan ünlü isimler de yağışı fırsat bilerek sosyal medya hesaplarını hareketlendirdi.

İstanbul’da kar yağışı yediden yetmişe herkesi mutlu etti.

Son bir haftada alınan yağışlarla birlikte kuraklık bir nebze de olsa giderildi. Susuzluk tehlikesinin baş gösterdiği megakentte 2 gündür de kar yağıyor.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul’da karı görenler, fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi.

Kimi yolda gördüğü bir ağacın dibinde kimisi de bahçesinde o anları ölümsüzleştirdi. Kartpostallık görüntülere ünlü isimler de kayıtsız kalamadı.

BİNLERCE BEĞENİ ALAN KARELER

Hande Erçel, Selin Ciğerci, Sinem Kobal, Fahriye Evcen, Seda Bakan, Şevval Sam, Yasemin Şefkatli gibi birçok isim sosyal medya hesapları Instagram üzerinden kar yağışının mutluluğunu yaşadıkları anları sevenlerinin beğenisine sundu.

(Hande Erçel)

(Seda Bakan)

(Fahriye Evcen)

(Sinem Kobal)

(Yasemin Şefkatli)

(Şevval Sam)

(Selin Ciğerci)