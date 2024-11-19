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Bir dönemin prestij simgesi olan ve Sadıkoğlu Ailesi’ne ait olmasıyla bilinen yalı, bugünlerde adeta bir uğursuzluk hikayesine dönüşmüş durumda. Yalının ilk sahibi olan Kahraman Sadıkoğlu, Dubai’de girdiği bir iş nedeniyle sorun yaşamış ve 5 milyon dolarlık teminatı ödeyebilmek için aile yadigarı bu değerli yapıyı satmak zorunda kalmıştı.

KİM ALDIYSA İŞLERİ TERS GİTTİ

Show Haber'in haberine göre; yalıyı satın alan iş insanı Emin Hitay da mali sıkıntılardan kurtulamamış ve 2019 yılında yalıyı 35 milyon dolara Habib Cem Bahadır’a devretmişti. Ancak kaderin cilvesi, yeni sahiplerini de es geçmedi. Yaklaşık beş yıldır eşi Mine Hanım ile birlikte yalıda yaşayan Habib Cem Bahadır, Katar’da üstlendiği bir inşaat projesinde işçileri tazminatsız işten çıkardığı gerekçesiyle açılan davaları kaybetti.

ADI "UĞURSUZ YALI"YA ÇIKTI

Geçtiğimiz hafta, işçilerin avukatı haciz işlemleri için polis eşliğinde yalıya geldi ve işlem başlattı. Bu olay, sosyetede ve komşu çevrede büyük yankı uyandırdı ve "Uğursuz Yalı, Bahadır Ailesi’nin de başını yaktı" söylentileri dillendirilmeye başlandı. Bir zamanlar ihtişamıyla göz kamaştıran bu tarihi yapı, şimdilerde dramatik hikayeleriyle gündemden düşmüyor.