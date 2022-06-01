İşte Fulya Zenginer'in bebeği Milan

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer bebeğinin yüzünü gösterdi.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Fulya Zenginer, Grafik sanatçısı eşi Küntay Tarık Evren ile hayatını birleştirmişti.

Güzel oyuncu Fulya Zenginer, 6 gün önce Milan adını verdiği oğlunu kucağına aldı.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ve sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan ünlü çift, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"Miloş"

Zenginer, Milan'ın yüzünü gizlemedi. Kayınvalidesinin objektifine poz veren ünlü çiftten Zenginer, paylaşımına "Kime daha çok benziyor?' diyecektik ama Miloşun karnı acıktı. Milan bir haftalık... Fotomuzu da babaannemiz çekti." notunu düştü.