Itır Esen acı haberi sosyal medyadan paylaşı: "Çok üzgünüm ablam" Usta oyuncu Itır Esen aldığı acı haberle sarsıldı. Esen'in ablası Deniz Seval hayatını kaybetti.

ensonhaber.com

Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Itır Esen, ablasının ölümüyle sarsıldı.

Esen'in ablası Deniz Seval vefat etti. Itır Esen acısını, sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

"Çocukluğum"

Esen, acısını "Canım ablam, mayıs ayından beri verdiği mücadeleye yenik düştü. Aramızdan ayrıldı. Çocukluğum rüyalarımda kaldı. Çok üzgünüm ablam." sözleriyle dile getirdi.

Itır Esen sinemaya ilk olarak "Aile Şerefi" filmi ile girmişti. Bir evlilik yapan Itır Esen, yönetmen Yavuz Turgul ile evlenmişti.

"Aşk-ı Memnu", "Aile Şerefi", "Gülen Gözler" gibi yapımlarla tanınan Itır Esen, geçtiğimiz aylarda önemli bir ameliyattan çıktığını ve dua istediğini duyurmuştu.