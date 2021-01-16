Sosyal farkındalık projesi gerçekleştirme amacıyla yırtmaçlı elbiseyle deprem enkazı üzerine çıkan Itır Esen, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan Hayri Esen'in kendi soyadını taşıyan torunu Itır Esen, Miss Turkey 2017 yarışmasıyla gündeme gelmişti.

Bir vakıfla birlikte sosyal farkındalık projesi yürüten Itır Esen'in adı bir dönem de Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddialarıyla ortaya çıkmıştı.

YIRTMAÇLI ELBİSEYLE ENKAZ ÜSTÜNE ÇIKTI

Yürütülen sosyal farkındalık projesi kapsamında depreme yönelik bir çalışmada bulunan Itır Esen, yırtmaçlı siyah bir elbise ile kameralara poz verdi.

PODYUMDA GİBİ POZ VERDİ

Deprem enkazı üzerinde yapılan çekimlerde Esen'in adeta podyumdaymışcasına poz vermesi, eleştirilere neden oldu.

Itır Esen, deprem enkazı üzerinde poz verdi VİDEO



"BÖYLE FARKINDALIK MI OLUR"

Sosyal medyada yankı uyandıran çekimlere, "Böyle farkındalık mı olur?" yorumları geldi.

15 TEMMUZ YORUMLARI, TACININ ALINMASINA NEDEN OLDU

Itır Esen’in, 15 Temmuz şehitleriyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle Miss Turkey birinciliği ve tacı elinden alınmıştı.