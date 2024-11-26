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Haber Merkezi

Türkiye'nin en popüler mankenlerinden Didem Soydan, hem cesur pozlarıyla hem de yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından siyah sütyeniyle koltuğa uzandığı fotoğrafını paylaşan güzel mankene yorum yağmıştı.

Bir takipçisi "Artık çocuk yap" yorumu yapmıştı. Soydan ise bu yoruma sessiz kalmadı. Ünlü manken "Hoşt" yanıtı vermişti.

FLÖRT YAŞ ARALIĞI

Ünlü manken şimdi de yaptığı 'flört yaşı' açıklamasıyla konuşuldu. Flörtlerinin yaş aralığını açıklayan ünlü manken şaşırttı:

"Hem 85'linin hem de 2003'lünün seninle flört ettiği yaştasın" paylaşımı yaptı.