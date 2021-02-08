Ivana Sert: Annem Sırbistan, babam Türkiye

Ivana Sert, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu.

Moda dünyasından şarkılığa hızlı bir geçiş yapan Ivana Sert, iş insanı Ebru Kain’in YouTube kanalındaki programına konuk oldu.

"TÜRKİYE BENİM İÇİN KUTSAL TOPRAK"

Türkiye’ye olan sevgisini dile getiren tasarımcı, “Burası o kadar sıcak ve iyi bir ülke ki annem Sırbistan, babam Türkiye... Benim için Türkiye kutsal toprak. Yurt dışına gittiğimde her zaman Türkiye’yi temsil ediyorum” dedi.

"EN BAŞARILI OLDUĞUM ALAN ANNELİK"

Sert, en başarılı olduğu konu sorusuna ise “Bugüne kadar pek çok iş yaptım, pek çok projede bulundum ancak en başarılı olduğum şey annelik oldu. Ben en güzel Ateş’in annesi oldum. O bana çok güzel şeyler kattı” yanıtını verdi.

Sert, yakın zamanda bir telefon uygulaması çıkaracağını da duyurdu.