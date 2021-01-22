Ivana Sert, ayağının altına sevgilisinin adını yazdı

Modacı Ivana Sert, sevgilisi Sezer Dermenci'yi ayağına yazıp poz verdi.

Bir süredir iş insanı Sezer Dermenci ile beraber olan modacı Ivana Sert, aşka geldi.

Ayağının altına sevgilisi Dermenci'nin adını yazan Ivana Sert, Instagram hesabından ayağı ile poz verdiği karesini paylaştı.

PARMAĞINA KALP ÇİZDİ

Baş parmağına da kalp çizmeyi ihmal etmeyen Sert, "İyi geceler" notuyla yayınladığı paylaşımına Dermenci'yi de etiketledi.

Ünlü modacının aşkını ilan ettiği paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.