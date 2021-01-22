Euro
9.0019
0.3%
Dolar
7.3876
0.27%
Altın
440.21
-0.67%
Borsa
1.542
-0.63%
Bitcoin
241.480
3.20%
EXEN Coin
17.45
-3.96%
12ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 12 C

    Ivana Sert, ayağının altına sevgilisinin adını yazdı

    Modacı Ivana Sert, sevgilisi Sezer Dermenci'yi ayağına yazıp poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 18:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ivana Sert, ayağının altına sevgilisinin adını yazdı

    Bir süredir iş insanı Sezer Dermenci ile beraber olan modacı Ivana Sert, aşka geldi.

    Ayağının altına sevgilisi Dermenci'nin adını yazan Ivana Sert, Instagram hesabından ayağı ile poz verdiği karesini paylaştı.

    PARMAĞINA KALP ÇİZDİ

    Baş parmağına da kalp çizmeyi ihmal etmeyen Sert, "İyi geceler" notuyla yayınladığı paylaşımına Dermenci'yi de etiketledi.

    Ünlü modacının aşkını ilan ettiği paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.

    Ivana Sert, ayağının altına sevgilisinin adını yazdı #1

    Ivana Sert, ayağının altına sevgilisinin adını yazdı #2

    Ivana Sert, ayağının altına sevgilisinin adını yazdı #3

    Ivana Sert, ayağının altına sevgilisinin adını yazdı #4

    Ivana Sert, ayağının altına sevgilisinin adını yazdı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir