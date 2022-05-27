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    Ivana Sert, Belgrad turizm elçisi oldu

    "Türkiye ile gönül bağım var" diyen Ivana Sert, Belgrad'ın turizm elçisi seçildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 10:16
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    Ivana Sert, Belgrad turizm elçisi oldu

    Manken ve modacı Ivana Sert, önceki gün Ankara'da gerçekleşen etkinlikte Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ın Türkiye’deki resmi turizm elçisi oldu.

    "Gönül bağım var"

    Sırbistan Turizm Ofisi, Belgrad Turizm Ofisi ve Ticaret Odası’nın düzenlediği Sırbistan tanıtım etkinliğinde Belgrad Turizm Ofisi yetkilisi Miodrag Popovic’in elinden turizm elçiliği sertifikasını alan Sert “Benim anne tarafından Sırbistan, baba tarafından Türkiye ile gönül bağım var. Türkiye’de yaşıyorum ama Sırbistan’ı her daim özlüyorum. Bundan sonra da Sırbistan’ın Türkiye’deki tanıtımında daha aktif olacağım” şeklinde konuştu.

    Ivana Sert, Belgrad turizm elçisi oldu #1

    Ivana Sert, Belgrad turizm elçisi oldu #2


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