Ivana Sert bikinili pozuyla genç kızlara taş çıkardı! ‘Kim der ki 43 yaşında’ Sosyal medya paylaşımlarıyla ve tarzıyla çok konuşulan Ivana Sert, tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi. 43 yaşındaki ünlü stilist, mavi bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi.

Bir dönem Show TV’nin Bugün Ne Giysem adlı yarışma programında jüri üyeliği yapan Ivana Sert, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ardından Bu Tarz Benim ve İşte Benim Stilim gibi moda yarışma programlarında da boy gösteren Ivana Sert, kusursuz fiziğiyle adeta herkesi büyülüyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü stilist, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kaslı vücudunu sergileyen Ivana Sert, bu kez bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı. Takipçileri kayıtsız kalamadı Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Ivana Sert, mavi iddialı bikinisiyle kamera karşısına geçti. Verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan 43 yaşındaki ünlü isim, adeta genç kızlara taş çıkardı. Kusursuz fiziği gözlerden kaçmadı. Sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ivana Sert'in bu pozuna beğeni ve yorum yağmuru geldi.