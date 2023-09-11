Ivana Sert, fosforlu bikini giydi

ensonhaber.com

Ivana Sert, yaz başından beri eşi Sezer Dermenci ile İzmir’de tatil yapıyor.

Sert, Urla’da başlayan tatilini Çeşme’de sonlandırmak için hafta sonu rota değiştirdi.

Bol bol eğlenen ünlü modacı, fosforlu sarı bikinisi ile plaja damga vurdu.

“Hayatımın anlamısın”

Eşi Sezer Dermenci, Ivana’ya övgü yağdırdı, “Hayatımın anlamısın” dedi.

Fosforlu bikinisiyle etrafındakileri büyüleyen Ivana Sert'in formda vücudu görenleri hayran bıraktı.

Ivana Sert, ikinci evliliğini İzmirli turizmci Sezer Dermenci ile Aralık 2021’de Maldivler’de yapmıştı. Ivana, “Tam bir beyefendi” dediği eşi için şunları söylemişti:

"İyi ki altın kalpli aşkımla evlenmişim"

"Sıfır egolu, çok merhametli, bir o kadar da zeki. Sürprizlerle dolu. Benim gibi gezmeyi seviyor. Komik de. Çok eğleniyoruz. İyi ki altın kalpli aşkımla evlenmişim." dedi.