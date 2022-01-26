Ivana Sert: Gülşen'i abartılı buluyorum

Ivana Sert, şarkıcı Gülşen’in çok tartışılan sahne kostümleri hakkında konuştu.

Sırbistanlı modacı ve manken Ivana Sert, geçtiğimiz aralık ayında Maldivler’de yapılan bir törenle Sezer Dermenci ile evlenmiş ve ikinci kez gelin olmuştu.

Maldivler'den sonra ilk kez görüntülenen Sert, Şanlıurfa'da düzenlenen bir ödül törenine katıldı. Sert, Gülşen'in çok tartışılan iddialı sahne kostümleri hakkında konuştu.

"BURASI TÜRKİYE"

Ünlü isim, konuyla ilgili; "İddialı giyinmeyi severim ama ben bile abartılı buluyorum. Burası Türkiye." dedi

"IVANA BENİ ZOR DURUMDA BIRAKMAZ"

Posta'da yer alan ahbere göre, Sezer Dermenci de konuyla ilgili; "Ivana asla öyle giyinmez. Beni zor durumda bırakmaz. Bu konuda ona çok güveniyorum. Bunun modernlikle ilgisi yok." ifadelerini kullandı.



