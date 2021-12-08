İvana Sert: Kimse boşanmak için evlenmiyor

İvana Sert: Kimse boşanmak için evlenmiyor

İvana Sert, Özcan Deniz'in "Kadınlar erkeklerden para koparmak için boşanıyor" şeklindeki açıklamasına ilginç yanıt verdi.

Sevgilisi Sezer Dermenci ile doludizgin ilişkisine devam eden İvana Sert, geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in "Kadınlar erkeklerden para koparmak için boşanıyor." açıklaması hakkında düşüncelerini dile getirdi.

"SEVGİ VE AŞK OLMASI GEREKİR"

Kimsenin boşanmak için evlenmediğini anlatan Sert, "Bu açıklama ve bakış açısı çok yanlış. Sevgi, aşk olması gerekir.

İnsanlar mutlu olmak için evleniyor, boşanmak için değil. Maddi bir beklenti, çıkar olmaması gerek evlilikte." diye konuştu.