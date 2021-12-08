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    İvana Sert: Kimse boşanmak için evlenmiyor

    İvana Sert, Özcan Deniz'in "Kadınlar erkeklerden para koparmak için boşanıyor" şeklindeki açıklamasına ilginç yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 07:50
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 10:24
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    İvana Sert: Kimse boşanmak için evlenmiyor

    Sevgilisi Sezer Dermenci ile doludizgin ilişkisine devam eden İvana Sert, geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in "Kadınlar erkeklerden para koparmak için boşanıyor." açıklaması hakkında düşüncelerini dile getirdi.

    "SEVGİ VE AŞK OLMASI GEREKİR"

    Kimsenin boşanmak için evlenmediğini anlatan Sert, "Bu açıklama ve bakış açısı çok yanlış. Sevgi, aşk olması gerekir.

    İnsanlar mutlu olmak için evleniyor, boşanmak için değil. Maddi bir beklenti, çıkar olmaması gerek evlilikte." diye konuştu.

    İvana Sert Sezer Dermenci ile doludizgin ilişkisine devam ediyor FOTO GALERİ

    İvana Sert: Kimse boşanmak için evlenmiyor #1İvana Sert: Kimse boşanmak için evlenmiyor #2İvana Sert: Kimse boşanmak için evlenmiyor #3İvana Sert: Kimse boşanmak için evlenmiyor #4

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