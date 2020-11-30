Ivana Sert: Kızlar beni çok kıskanıyordu

Ivana Sert, manken olmak isteyen kızlarla bir araya geldi.

Eski model Ivana Sert kariyerinin ilk yıllarında başına gelenleri anlatırken şaşırtıcı itiraflarda bulundu. Sert, Türkiye'ye geldiği ilk günlerde aynı evde kaldığı model kızların şampuanına asit koyduğunu açıkladı.

İşte Sert'in açıklaması:

"KIYAFETİM YOKTU"

"Türkiye'ye ilk geldiğimde bavulum havaalanında kaybolmuştu, üstümdekilerden başka giyecek kıyafetim kalmamıştı. Hemen Türk arkadaşlarım seferber olup bana yeni kıyafetler almışlardı. Ben ilk geldiğim gün doğru bir yerde olduğumu hissetmiştim. Türk insanının sıcaklığı ve yardımseverliğini başka bir ülkede görmedim, Türkiye'de yaşamaktan mutluyum.

"KISKANILIYORDUM"

Bizim sektörde rekabet çok fazla. İlk geldiğimde 10 tane kızla beraber 2 odayı paylaşıyorduk. Asker gibi bir şeydik. Türkiye beni çok sevdi. Bütün işleri ben alıyordum. Bazen 2-3 iş birden geliyordu, iptal etmek zorunda kalıyordum. Kızlar çok kıskanıyordu. Şampuana bildiğin asit koyuyorlardı. Kokudan hemen anlıyorduk. Böyle şeyler de başıma geldi.

"KİMSEYİ KISKANMADIM"

Naomi Campbell ve birçok dünyaca ünlü top modelle podyuma çıktım, ancak hiç kimseyi kıskanmadım. Ben çok çalıştım, bu günlere gelene kadar büyük tecrübelerim oldu"