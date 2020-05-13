Ivana Sert, mezarlıkta spor yapıyor

Ivana Sert'in spor yapmak için bulduğu yol, herkesi şaşırttı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahilde ve parklarda yürüyüş yasaklanınca 40 yaşındaki Ivana Sert, kendine spor için başka bir yer buldu.

Fit görüntüsüyle adından söz ettiren ve spora düşkünlüğüyle bilinen Sert'in, yürüyüş yapmak için Zincirlikuyu Mezarlığı’nı tercih ettiği ortaya çıktı.

MEZARLIKTA SPOR

Yasak olan yerlere gidip 392 lira para cezası yemek istemeyen İvana Sert, mezarlıkta bir erkek arkadaşıyla birlikte tempolu yürüyüş yaparken yakalandı.

Mezarlık çalışanları, Sert'in her gün mezarlığa gelip en az 1 saat takıldığını söyledi.