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- İvana Sert, tatil sezonunu açtı
İvana Sert, tatil sezonunu açtı
İzmir'e gelen Sırp asıllı modacı İvana Sert, yaz sezonunu açtı.
- Haber Merkezi
- 13.04.2021 - 10:25
- Güncelleme : 13.04.2021 - 10:31
Sevgilisi Sezer Demirci’yle evlilik hazırlığı yapan modacı İvana Sert, İzmir’ e geldi. Havanın sıcak olmasını fırsat bilen Sert, havuzun keyfini çıkardı.
SİYAH BİKİNİ GİYDİ
Siyah bikinisiyle havuza giren Sert, çektirdiği bikinili fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.
Çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan 41 yaşındaki İvana Sert, güzelliği ve formda görüntüsüyle takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.