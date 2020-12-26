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Ivana Sert, termal sularda
Hafta sonunu İzmir'deki termal bir otelde geçiren Ivana Sert'in havuzda verdiği pozlar tüm dikkatleri üzerine topladı.
- Haber Merkezi
- 26.12.2020 - 12:39
Son zamanlarda şarkıcılığa merak saran modacı Ivana Sert, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından önce İzmir'e gitti.
Burada termal bir otelde konaklayan Ivana Sert, Instagram üzerinden havuz fotoğraflarını paylaştı.
"TERMAL SULARDAN SELAM"
Havuzun tadını çıkaran Sert bu karelerine, "Termal sulardan selam olsun" notunu ekledi.
Paylaşım ise kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.