Ivana Sert yeni aşkıyla mavi turda

Yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli ile ilişkisini bitiren Ivana Sert, yeni sevgilisiyle tatilde.

Son olarak Erhan Telli ile aşk yaşayan Ivana Sert, yeni sevgilisi Sezer Dermenci'yle mavi tura çıktı.

Yeni sevgilisi ile ilk defa görüntülenen modacı ve işletmeci Ivana Sert, yaklaşık 70 bin TL ödeyerek, Kuğu 1 isimli tekneyi bir haftalığına kiraladı.

Sarsala Koyu'nda romantik anlar yaşayan çifte, arkadaşları da eşlik etti.

SEVGİLİSİNİN ÇORAPLARINI GİYDİRDİ

Birbirlerine güneş yağı süren ikili, daha sonra birlikte dalış yaptı. Maske şnorkelini takan Sert, sevgilisinin hazırlanmasına da yardım etti. Dermenci’ye dalış çorabını kendi elleriyle giydiren modacı, bir yandan da onu öpücüklere boğdu.

"BİRAZ ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Sert, "Eski arkadaşım, yeni bir şeyler yaşıyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var" dedi.