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    Ivana Sert'in nafakası düzenlendi

    Mutlu bir evlilik yaşayan Ivana Sert’e eski eşi Yurdagül Sert, servet değerinde bir nafaka ödeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 08:28
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    Ivana Sert'in nafakası düzenlendi

    Bir dönem evli olan eski eşler Ivana Sert ile eski eşi Yurdal Sert'in nafaka davasında yeni bir gelişme yaşandı.

    Sert, oğlunun babasından aylık 5 bin TL olan nafakanın 15 bin TL'ye çıkarılmasını talep etmişti.

    Mahkeme ise 9 bin 500 TL olmasına karar vermişti. Dava İstinaf Mahkemesi'ne taşınmıştı.

    Ivana Sert in nafakası düzenlendi #1

    İstinaf mahkemesi ise verilen kararı bozdu ve dava yeniden Aile Mahkemesi'ne taşındı.

    4 bin 500 TL ödeyecek

    Yeniden görülen davada iş insanı Yurdal Sert, eski eşi Ivana Sert'e katılım nafakası olarak 4 milyon 500 bin TL ödemeye hükmedildi.

    Ivana Sert in nafakası düzenlendi #2


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