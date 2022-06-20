Ivana Sert'in nafakası düzenlendi

Mutlu bir evlilik yaşayan Ivana Sert’e eski eşi Yurdagül Sert, servet değerinde bir nafaka ödeyecek.

Bir dönem evli olan eski eşler Ivana Sert ile eski eşi Yurdal Sert'in nafaka davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Sert, oğlunun babasından aylık 5 bin TL olan nafakanın 15 bin TL'ye çıkarılmasını talep etmişti.

Mahkeme ise 9 bin 500 TL olmasına karar vermişti. Dava İstinaf Mahkemesi'ne taşınmıştı.

İstinaf mahkemesi ise verilen kararı bozdu ve dava yeniden Aile Mahkemesi'ne taşındı.

4 bin 500 TL ödeyecek

Yeniden görülen davada iş insanı Yurdal Sert, eski eşi Ivana Sert'e katılım nafakası olarak 4 milyon 500 bin TL ödemeye hükmedildi.