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- Ivana Sert'in nafakası düzenlendi
Ivana Sert'in nafakası düzenlendi
Mutlu bir evlilik yaşayan Ivana Sert’e eski eşi Yurdagül Sert, servet değerinde bir nafaka ödeyecek.
- Haber Merkezi
- 20.06.2022 - 08:28
Bir dönem evli olan eski eşler Ivana Sert ile eski eşi Yurdal Sert'in nafaka davasında yeni bir gelişme yaşandı.
Sert, oğlunun babasından aylık 5 bin TL olan nafakanın 15 bin TL'ye çıkarılmasını talep etmişti.
Mahkeme ise 9 bin 500 TL olmasına karar vermişti. Dava İstinaf Mahkemesi'ne taşınmıştı.
İstinaf mahkemesi ise verilen kararı bozdu ve dava yeniden Aile Mahkemesi'ne taşındı.
4 bin 500 TL ödeyecek
Yeniden görülen davada iş insanı Yurdal Sert, eski eşi Ivana Sert'e katılım nafakası olarak 4 milyon 500 bin TL ödemeye hükmedildi.