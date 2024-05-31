Ivana Sert'in oğlu Ateş büyüdü! Annesiyle davete katlan Ateş'in son haline yorum yağdı Ünlü modacı Ivana Sert'in tek ve biricik oğlu Ateş katıldığı davette son haliyle herkesi şaşırttı. Ateş, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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ensonhaber.com

Daha önce 'Doya Doya Moda', 'İşte Benim Stilim', 'Bugün Ne Giysem', 'Stil İkonu' gibi moda yarışmalarında jüri üyeliği yapan 44 yaşındaki modacı Ivana Sert, oğluyla olan karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Aynı annesi

Kocaman delikanlı olan Ateş'in annesine benzerliği ise dikkati çekti.

Oğluyla bir davete katılan Ivana Sert'in mutluluğu dikkat çekti. Oyunculuk hayalleri kurduğunu söyleyen Ateş, annesiyle arasının çok iyi olduğunu söyledi.

Sırp asıllı 44 yaşındaki Ivana Sert, 2002 yılında Türkiye' ye yerleşmiş ve 2004 yılında ünlü iş adamı Yurdal Sert ile hayatını birleştirmişti. Ivana, 2006 yılında oğlu Kayon Ateş'i kucağına almıştı.

Çift, 2013 yılında 2 yıl süren dava neticesinde boşandı. Modacı İvana Sert ile iş insanı Yurdal Sert'in oğulları Kayon Ateş Sert büyüdü. 17 yaşındaki Ateş, şimdiden oyunculuk hayalleri kurmaya başladı.