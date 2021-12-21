Ivana Sert'in yeni soyadı

Tekrardan evlenen Ivana Sert, Sezer Dermenci'nin soyadını da kullanacak.

Ünlü modacı Ivana Sert, geçtiğimiz günlerde işletmeci sevgilisi Sezer Dermenci ile Maldivler'de evlendi.

42 yaşındaki modacıyı bu mutlu gününde oğlu Kayın Ateş de yalnız bırakmadı.

Nikah töreninde iki gelinlik giyen Ivana Sert, önceki gün yeni eşinin soyadını kullanacağını açıkladı.

ESKİ VE YENİ EŞİNİN SOYADINI KULLANACAK

Sert, 2004 yılında dünyaevine girdiği Yurdal Sert'ten 2013'te boşanmıştı. Ayrılık sonrası kızlık soyadı Smiljkovic'i istemediği için mahkemeye başvuran Ivana, eski eşinin soyadını kullanmaya devam etmişti. Sosyal medya hesabında da Sert soyadını kullanan modacı, yeni eşi Sezer Dernenci'nin soyadını da kullanacak.

Ünlü modacı, artık hayatına Ivana Sert Dermenci olarak devam edecek.