Ivana Sert'ten bikini şov

Pandemi nedeniyle aylardır evde olan Ivana Sert, tatile doymuyor.

Koronavirüs nedeniyle 4 ay boyunca evden çıkmayan Ivana Sert, sezonu açtı. Sert, o günlerin acısını çıkarıyor.

Önce Bozcaada’da tatil yapan Ivana Sert, bu kez rotayı Çeşme’ye çevirdi. Gündüzleri havuza giren Sert, akşamları da Alaçatı’ya eğlenmeye gidiyor.

Birbirinden havalı plaj kıyafetleri giyen Ivana Sert'e, geçen günlerde bir takipçisi, “Bu bikini ve mayolara servet yatırmış olabilir misin?” diye sormuştu. Ivana Sert de bu soruya şöyle yanıt verdi:

"SPONSORLAR YOLLUYOR"

"Yıllar var ki, gardıroba para harcamadım. Ne görüyorsanız bedava. Sponsorlar gönderiyor. Ben de yakıştırmasını biliyorum."

Kaldığı otellerin de reklamını yapan Sert, tatili de bedava getirdi.