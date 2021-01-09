Ivana Sert’ten nafaka çıkışı

Eski eşinden oğlu için aldığı nafaka miktarını yükseltmesi için dava açan ancak “işlerim kötü” cevabı alan modacı Ivana Sert, “Nafaka ödemeyecekseniz neden çocuk yapıyorsunuz?” diye sordu.

Modacı Ivana Sert, 2013’te oğlu Kayon Ateş’in babası Yurdal Sert’ten boşanmıştı.

Ayda 5 bin TL nafaka aldığını söyleyen Ivana Sert, 1 ay önce “Kayon Ateş’in okul masrafları çok yüksek” diyerek, nafakasının 15 bin TL’ye çıkarılması için dava açmıştı.

Yurdal Sert de “İşlerim bu aralar kötü” karşılığını vermişti.

Önceki gün sevgilisi Sezer Dermenci ile Nişantaşı’nda görüntülenen modacı Ivana Sert, oğlunun nafakası ile ilgili sorun yaşadığı eski eşine sert çıktı.

"HEPİMİZİN İŞLERİ KÖTÜ"

Konuyla ilgili görüşlerinin sorulduğu Ivana Sert, “Nafaka ödemeyecekseniz neden çocuk yapıyorsunuz? Hepimizin işleri kötü. Oğlumuza bakmak zorundayız. O parayı kendime değil, Ateş için istiyorum.” dedi.