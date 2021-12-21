İzzet Altınmeşe, ölen oğlunu son yolculuğuna uğurladı

Usta sanatçı İzzet Altınmeşe’nin oyunculuk yapan oğlu Ali Murat Altunmeşe son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede baba Altınmeşe’nin ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Mersin’deki dayısının evine giden Ali Murat Altunmeşe (42), apartmanın 11’inci katındaki balkondan aşağı düştü.

İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Altunmeşe’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali Murat Altunmeşe'nin vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Cenazesi Mersin'den İstanbul'a getirilen Ali Murat Altunmeşe bugün Göktürk Camisi’nde kılınan ikindi namazının ardından Kemerburgaz Göktürk Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

Oğlunun tabutunun başında dua okuyan Türk halk müziğinin usta ismi İzzet Altınmeşe’nin ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi.

ALİ MURAT ALTUNMEŞE KİMDİR?

Ali Murat Altunmeşe, 22 Nisan 1979’da Ankara’da doğdu.

ABD’deki North Brunswick Township High School ve Middlesex Community College okullarında aldığı eğitimin ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

2010-2013’te İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda “Karanlık İşler”, “Açıl Kafam Açıl” ve “At” oyunlarında rol aldı.

Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği “İki Efendinin Uşağı”, “Çingeneler Gökyüzünde Yaşar”, “Sızı”, “Mevlana’dan Öyküler” ve “Üzgün Ağaçlar Ülkesi” oyunlarında da yer alan Altunmeşe ayrıca “Ali Baba ve 7 Cüceler”, “Bir Don Juan Öldürmek” filmleri ile de izleyicisinin karşısına çıktı.

Altunmeşe son olarak “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” dizisinde rol aldı.