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Haber Merkezi

Türkiye'nin eğlence sektörünün tanınmış isimlerinden olan İzzet Çapa'nın ABD macerası kısa sürdü...

Çapa, Miami'deki restoranı 'Pickle'ı sadece iki ayda kapatma kararı aldı.

Kapatma kararını sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Çapa'nın, Türkiye'ye döndüğü aktarıldı..

Gazeteci Rana Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, restoranın kapanmasının çalışanlar için büyük bir mağduriyet yarattı.

ÇALIŞANLAR MAĞDUR OLDU

Yaklaşık 1 milyon dolardan fazla yatırım yapılan mekanın 20 çalışanı, Çapa'nın ödeme yapmaması nedeniyle mağdur oldu.

ABD ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NA ŞİKAYET ETTİLER

Ödeme alamayan mağdur çalışanların iddiasına göre İzzet Çapa, ödeme yapmamak konusunda tehdit ve aşağılamada bulunmuş, bunun üzerine eski çalışanlar da Amerika Çalışma Bakanlığı'na (Department of Labor) şikayette bulundu..

ÇAPA AMERİKA'DA YAŞAYAN TÜRKLER İÇİN 'GENETİĞİ BOZULMUŞ' DEMİŞTİ

Öte yandan daha önce YouTube’da katıldığı bir programda, Amerika’da yaşayan Türkler için “genetiği bozulmuş” tabirini kullanan İzzet Çapa, özellikle Miami'deki Türklerden tepki çekmiş, restoranına Türk müşteriler çekmekte zorlanmıştı..