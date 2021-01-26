İzzet Özilhan: İyi ki doğdun karım

Bir dönem 'fan krizi' yaşayan çiftten İzzet Özilhan, sosyetik güzel eşi Yasemin Özilhan'ın yeni yaşını kutladı.

Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez hamileyken bebeğini kaybeden sosyetik güzel Yasemin Özilhan, 36 yaşına bastı.

İş insanı İzzet Özilhan, 2011 yılında evlendiği eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"İYİ Kİ VARSIN KARIM"

Bir dönem evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen Özilhan, bu gönderisini, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın karım" notuyla yayınladı.

"ÇOK GÜZEL DOSTLAR BİRİKTİRMİŞİM"

Ekranlardan uzaklaştıktan sonra sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Yasemin Özilhan, gelen kutlama mesajlarına ise şu sözlerle teşekkür etti:

"Bugün bir kez daha anladım ki; hayatımda çok güzel dostlar biriktirmişim. Buradan hepinize çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hep birlikte nice güzel sağlıklı yıllarımız olsun..."