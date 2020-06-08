İzzet Yıldızhan: Amerika’da şiddeti yaşadım

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Yıllar önce konse için Amerika'ya gittiğini söyleyen İzzet Yıldızhan, yaşadığı bir olayı anlattı.

İzzet Yıldızhan önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Ünlü Türkücü Yıldızhan, kendi vatandaşlarını vahşice öldüren Amerikan polislerine tepki gösterdi.

"HİÇBİR NEDEN YOKTU"

Amerika’daki polis şiddetine dair açıklamalar yapan ünlü türkücü, “Yıllar önce bir konser için Amerika’ya gittim.

Orada polis şiddetine maruz kaldım. Ortada hiçbir neden yokken, orkestra ekibimden bir arkadaşımı tutuklamaya çalıştılar.

Amerika yıllar boyunca sömürdüğü, ateş yerine çevirdiği birçok ülkenin vebalini ödüyor.” dedi.