İzzet Yıldızhan bir ilke imza attı: 23 yıllık eşiyle ilk karesi geldi Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren İzzet Yıldızhan, 23 yıllık eşiyle ilk kez karesini yayınladı.

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Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve her röportajında aile vurgusu yapan İzzet Yıldızhan, eşiyle ilk kez objektiflere takıldı.

Yıldızhan ve eşinin kareleri, sosyal medyada kısa süre içerisinde en fazla konuşulanlar arasına girdi.

Müzikal destek

İstanbul Teknik Üniversitesi konservatuvar bölümü mezunu olan Ajda Hanım'ın, eşine müzik anlamında da destek verdiği öğrenildi.

Sahnelerinin yanı sırası iş hayatıyla da konuşulan 61 yaşındaki türkücü ile Ajda Yıldızhan’ın ilk fotoğrafı magazin gündemine bomba gibi düştü.