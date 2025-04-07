İzzet Yıldızhan'dan çocuklu yeni poz geldi! Fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

Haber Merkezi

Geçtiğimiz aylarda yıllarca sır gibi sakladığı eşi Ajda Yıldızhan'la ilk defa fotoğrafını paylaşan İzzet Yıldızhan, sosyal medyadaki aktif halini sürdürüyor.

İzzet Yıldızhan, 1 Nisan'daki doğum günü için çocuklarıyla bir araya geldi.

Çocuklar, babalarına sürpriz bir doğum günü yaptı. 8 çocuğu ile birlikte poz veren Yıldızhan'ın yurt dışında yaşayan oğlu Veysel Efe ise görüntülü konuşma ile aralarındaydı.

"AİLE HER ŞEYDİR"

Günün anısına paylaşım yapan İzzet Yıldızhan, fotoğrafa ise "Aile her şeydir..." notunu düştü.