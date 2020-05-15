İzzet Yıldızhan'ın karantina imajı

Çocuklarıyla birlikte ev karantinasında olan İzzet Yıldızhan, yeni majını sosyal medya hesabından yayınladı.

Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süredir kapalı olan kuaförler ve berberler açıldı. Tüm ünlü isimler kuaförlere ve güzellik merkezlerine koşa koşa giderken ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, evde tıraş olmayı tercih etti.

Çocuklarının saçlarını kendisi keserek sosyal medyadan paylaşan İzzet Yıldızhan’ı bu sefer oğlu Mustafa tıraş etti.

"KAUFÖRÜM KUSURA BAKMASIN"

Ünlü türkücü, bir süre daha kuaföre gitmeyeceğini söyledi: “Kuaförüm kusura bakmasın ama bir süre daha gitmeyi düşünmüyorum. Benim kuaförüm işte burada Mustafa.”



