Jada Pinkett Smith'ten tokat açıklaması: "Evliliğim kurtuldu" Will Smith, 28 Mart 2022 gecesi Los Angeles’taki Dolby Theatre’da düzenlenen 94'üncü Oscar Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith ile ilgili şaka yaptığı için sunucu Chris Rock'a tokat atmasıyla aylarca gündemden düşmemişti.

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Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith, 'King Richard' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldığı 94'üncü Oscar Ödül Töreni'ne tokat skandalıyla damga vurmuştu.

Rock, Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in Alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili "Jada seni seviyorum, 'G.I. Jane 2'yi sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde espri yapmıştı. Bunun üzerine Smith, oldukça sinirlenmişti.

"Karımın adını ağzına alma!"

Ünlü aktör, şakalar üzerine sahneye çıkıp, Chirs Rock'a tokat atmış ve "Karımın adını ağzına alma!" demişti.

10 yıl ceza

Smith, ödülünü almak için sahneye çıktığında gözyaşlarıyla özür dilemişti. Skandal tokattan haftalar sonra bir video yayınlayarak Chris Rock'tan ve ailesinden de özür dileyen aktör, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilmekten kurtulamamıştı.

Jada, son röportajında bir kez daha yaşananlarla ilgili konuştu:

"Olumlu şey yaşandı"

"O yıl neredeyse Oscar törenine katılmayacaktım, ama iyi ki katılmışım. Artık bu olaya 'kutsal tokat' diyorum, çünkü ardından pek çok olumlu şey yaşandı.

Will'iden ayrılıp ayrılmayacağımı anlamaya çalıştığım onca yıldan sonra, onu asla terk etmeyeceğimi görmem için o tokat gerekliydi. Eğer bu olmasaydı kim bilir ilişkimiz nerede olurdu?

30 yıldır birlikteyiz, yeni biri gelse bile ikimiz de hiçbir yere gitmiyoruz. Biz birbirini kollaması gereken ve her zaman da öyle kalacak bir aileyiz. Bazen bunu görebilmeniz için bir kriz yaşanması gerekir."